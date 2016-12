Frosinone, a 3 anni spinge il fratellino giù dalle scale: neonato gravissimo

12:29 - E' in gravissime condizioni un bambino di cinque mesi che a Cervaro, nel Frusinate, è caduto dalle scale di casa. Il piccolo, che è stato ricoverato nell'ospedale Bambino Gesù a Roma, si trovava nel suo girello quando la sorellina di tre anni, per farsi spazio, avrebbe dato una spinta al girello facendolo cadere. Sull'incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica.