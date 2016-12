21:18 - Non ci sono più notizie dal mattino di giovedì di un 44enne andato in montagna a Campoli Appennino, nel Frusinate, per fare jogging. L'uomo era atteso a casa per l'ora di pranzo ma non è più rientrato. Sui monti del comune ciociaro, al confine con l'Abruzzo, è in atto una vasta battuta che vede impegnati anche gli uomini del Soccorso Alpino del Lazio.