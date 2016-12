Francesco: "Wojtyla Papa famiglia"

11:28 - Giovanni Paolo II "è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato". E così lo ha ricordato, durante la cerimonia di canonizzazione, Papa Francesco. Giovanni XXIII, invece, "nella convocazione del Concilio ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore. Per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito".