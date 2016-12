13 marzo 2014 Francesco è papa da un anno

Su Twitter chiede: "Pregate per me" Il Pontefice lo domanda ai fedeli sul social network. E padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, ha fatto sapere che oggi "non fa niente di speciale e di diverso dagli altri giorni. Prega".

12:15 - Per il suo "compleanno" da papa, un anno dopo l'elezione al soglio pontificio, Francesco ha chiesto via Twitter ai fedeli di pregare per lui. E padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, ha fatto sapere che oggi "non fa niente di speciale e di diverso dagli altri giorni. Prega".