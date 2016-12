Fotografano incontro hot e ricattano un 26enne: in manette due ragazze

15:58 - Due ragazze di 22 e 25 anni, originarie di Chieti, sono state arrestate per estorsione dai carabinieri di Roma. Le due hanno tentato di ricattare un ragazzo 26enne di Roma, minacciando di pubblicare alcune foto realizzate a sua insaputa durante un incontro sessuale a tre a pagamento. Per evitare che gli scatti finissero sul social network, dove era stato adescato, il giovane avrebbe dovuto pagare 500 euro.

I tre si sono conosciuti su Facebook, in un gruppo per amanti di sesso estremo e feticisti. Dopo l'incontro a luci rosse, avvenuto in un appartamento preso in affitto dalle ragazze per pochi giorni in zona San Lorenzo, a Roma, l'uomo ha però ricevuto una foto, scattata proprio durante il rapporto a tre. Per evitare che lo scatto fosse pubblicato, avrebbe dovuto consegnare 500 euro.



Il ragazzo ha così allertato i militari della Stazione San Paolo di Roma che hanno finto di cedere al ricatto. Le due sono state arrestate proprio durante il finto pagamento: con loro avevano due smartphone e un tablet con le foto "rubate" durante l'incontro. Non si esclude che le due giovani, che ora si trovano a Rebibbia, possano aver già colpito in precedenza.