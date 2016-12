Forte nubifragio in Ciociaria

00:37 - Frane e timori a Sora, nel Frusinate, in seguito al maltempo che ha colpito anche la città fluviale. Il nubifragio, accompagnato da una forte grandinata, ha causato alcuni smottamenti. Quello più rilevante a Mezzano, un altro è avvenuto a Vallanito. Il sindaco Ernesto Tersigni e il comandante della polizia locale, Rocco Dei Cicchi, hanno svolto un primo sopralluogo per verificare la situazione. Timori, a Sora, ci sono anche per i danni all'agricoltura.