Fontana di Trevi, rivolta dei turisti contro i restauri: "Non lavorate in inverno?"

19:22 - Chiaro, anzi chiarissimo il messaggio scritto su un cartello della Fontana di Trevi da tre turisti: "22.000 miles, 5.000 dollars to see your scaffolding. Don't you work in winter???", ovvero '"2mila miglia, 5.000 dollari per vedere le vostre impalcature. Non lavorate in inverno?". Certo che arrivare nella capitale italiana da Svezia, Spagna e Australia e non potrer godere dei monumenti per lavori di ristrotturazione non deve essere proprio il viaggio ideale. Speravano di vedere la Fontana di Trevi in tutto il suo splendore, invece si sono trovati davanti impalcature d'acciaio e solo una passerella panoramica costruita ad hoc per poter "sbirciare" il monumento. I tre turisti, allora, hanno deciso di scrivere su un cartello tutto il loro disappunto.