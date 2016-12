Follia ultrà, Renzi: "Basta impunità" Testimoni: "Visto De Santis sparare"

Non si placano le polemiche per i fatti di sabato sera avvenuti in occasione della finale di Coppa Italia. Il capo ultrà napoletano, Genny la carogna, dice che "non c'è stata alcuna trattativa con la Digos". Il premier, Matteo Renzi: "Basta impunità negli stadi". Napolitano chiede severità: "Società rompano con i facinorosi". Caccia al commando che avrebbe spalleggiato De Santis, il tifoso che ha sparato. La procura: "In tre con caschi neri".

21:14 Renzi: "Daspo a vita? Vedremo"

"Il Daspo a vita proposto dal ministro dell'Interno Alfano? Ne discuteremo". Lo afferma il premier Matteo Renzi annunciando che a campionato finito, in estate, il governo interverrà sul problema della violenza negli stadi.

20:46 Renzi: sciacallo chi specula per lucrare voti

"Siamo circondati da persone che da sciacalli si buttano con l'obiettivo di lucrare due voti. Se credono di prendere voti così se li prendano". Così il premier Matteo Renzi, a 'Porta a Porta', si rivolge alle "forze politiche, ai soloni del giorno dopo" che sono intervenuti contro il governo sugli scontri all'Olimpico.

20:41 Renzi: inconcepibile fischiare inno Mameli

"Fischiare l'inno è una cosa inconcepibile, l'inno non si fischia per i bambini più che noi. I bambini lo considerano parte della propria identità". Lo afferma il premier Matteo Renzi, sottolineando come tutti i bambini "non solo i miei figli siano rimasti male per i fischi all'inno".

20:39 Renzi: pagamento ordine pubblico a cura delle società

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è tornato su quanto accaduto sabato a Roma per la finale di Coppa Italia. "Tra giugno e agosto convocheremo le società e porteremo un principio fondamentale: dovranno anche prendersi cura del pagamento dell'ordine pubblico, non voglio che paghino i cittadini", afferma il premier Matteo Renzi a 'Porta a Porta'.

20:10 Renzi: "Errore parlare con ultrà ma no a speculazioni"

"Parlare con gli ultrà è stato un errore ma è vergognoso usare questi temi a fini elettorali". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, aggiungendo che il governo approverà nuove regole contro i recidivi.

19:41 Ultrà, Napolitano: "Segno di una crisi morale"

"Purtroppo", quanto è successo l'altra sera "dentro e fuori lo stadio Olimpico, è il segno di una crisi morale, di valori e di comportamenti" che si registra in Italia insieme "ad altri focolai di violenza e a fatti di estremismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

19:35 Ultrà, Napolitano: "Società rompano con i facinorosi"

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, chiede "molta severità" e "interventi adeguati contro i violenti" dopo i fatti accaduti sabato a Roma a margine della finale di Coppa Italia. "Le società devono rompere con i facinorosi", ha detto il Capo dello Stato.

19:08 Si lavora a raddoppio Daspo per recidivi

Daspo raddoppiato ai recidivi e allargamento dei reati per i quali è prevista la possibilità di applicazione del provvedimento: sarebbero queste alcune delle misure alle quali sta lavorando il Viminale per inasprire la normativa sulla violenza negli stadi. Il provvedimento potrebbe approdare al Cdm già la prossima settimana.

18:33 Berlusconi: "Fare distinzioni tra ultrà e delinquenti"

"Siccome tutti hanno fatto già commenti a iosa, mi lasci dire una cosa che non ho ritrovato su nessun giornale: quando si parla di ultrà, bisogna distinguere, perché ci sono i delinquenti e ci sono gli ultrà". Lo afferma Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista al Tg4 parlando di quanto accaduto in occasione della finale di coppa Italia: in quel caso aggiunge: "Bisogna parlare di delinquenti". "Gli ultrà, invece, sono tifosi, appassionati, con degli ideali, che vedono negli atleti in campo quasi la personificazione di se stessi".

18:29 Berlusconi: "Stato ostaggio capi ultrà? Sì, brutto spettacolo"

"Lo Stato in ostaggio dei capi ultrà? Sì, non è stata una buona cosa, non è stato un bello spettacolo certamente". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista al Tg4.

18:07 Testimoni: visto De Santis sparare

A incastrare Daniele De Santis c'è la testimonianza di almeno tre persone. Nell'informativa della Digos inviata alla procura di Roma, infatti, vi sono le dichiarazioni dei tre che hanno visto l'ultrà della Roma esplodere i colpi di pistola contro il gruppo di supporter napoletani che lo aggrediva.

18:02 Teste: tre persone in fuga dopo l'arrivo dei napoletani

C'è un superteste che ha visto tre persone con i caschi in fuga all'arrivo del gruppo di tifosi napoletani che poi hanno aggredito Daniele De Santis. L'ultra giallorosso ha poi sparato contro i supporter partenopei ferendone tre. E' quanto contenuto nell'informativa della Digos inviata alla procura di Roma.

17:30 Ultrà, Blatter: "Il calcio non merita tutto questo"

"Il calcio non merita tutto questo, il nostro sport è fatto per unire e non dividere la gente". E' questo il senso di una dichiarazione del presidente della Fifa, Sepp Blatter, sulla follia ultrà e in generale i fatti avvenuti in occasione della finale di Coppa Italia.

15:30 Caccia al commando che ha spalleggiato De Santis

Sono almeno tre le persone che erano con Daniele De Santis allo scoppio dei primi tafferugli nella zona di Tor di Quinto nel prepartita di Coppa Italia. Ne sono convinti i magistrati della procura di Roma che stanno ricostruendo le fasi della rissa culminata con il ferimento, da parte di De Santis, del tifoso napoletano Ciro Esposito e di altri due sostenitori azzurri. A confermare la presenza di altre persone, tutte con in testa un casco nero integrale, ci sarebbe la testimonianza, ritenuta attendibile, di un tifoso del Napoli.

15:28 Alfano: "Trattativa? Non sta né in cielo né in terra"

Il ministro degli Interni ha smentito categoricamente, nel corso della conferenza stampa a Milano per il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che sabato allo stadio Olimpico di Roma ci sia stata una trattativa tra Stato e capi ultrà per giocare la finale di Coppa Italia. "Non sta nè in cielo nè in terra", ha detto Angelino Alfano.