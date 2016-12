Fiumicino, sciopero controllori di volo Partenze cancellate, gente infuriata

19:06 - Notevoli i disagi per i passeggeri per le numerose cancellazioni di voli all'aeroporto di Fiumicino (Roma) come conseguenza dello sciopero di quattro ore dei controllori di volo aderenti ai sindacati autonomi Licta e Anpact. Lunghe le file dinanzi ai banchi informazione, anche perché almeno una ventina di voli in partenza sono stati soppressi prima della fascia oraria dello sciopero.

La rabbia dei passeggeri - "Siamo partiti con un'ora di ritardo questa mattina in aereo da Brindisi e così abbiamo perso la coincidenza delle 10.30 a Roma per Los Angeles. Ora - si sfoga Umberto Fabriero Caputo, di Lecce, in fila davanti a uno dei banchi biglietteria - sono già passate più di 6 ore e ancora non sappiamo se riusciranno a metterci sullo stesso volo di domani diretto a Los Angeles. Peraltro dobbiamo ancora recuperare i bagagli al lost and found. Non vedo l'ora di andare in albergo e rilassarmi un po' sperando poi di partire domani per gli Usa. Insomma - conclude -, doveva essere una settimana di vacanza a Los Angeles e si è già ridotta di un giorno: che rabbia".



"Non sapevamo dello sciopero e ora siamo fermi" - Tra i passeggeri in attesa di partire, c'è chi inganna il tempo rifugiandosi in uno dei punti di ristoro in funzione nello scalo, come bar e ristoranti. Ma c'è anche chi, sopraffatto dalla stanchezza, si concede una pausa di riposo sedendosi su una delle tante poltroncine a disposizione e chi, invece, ne approfitta per organizzare una partita a carte con gli amici. "Non sapevamo dello sciopero dei controllori di volo - dice Mirko Minicozzi, di Arezzo, in partenza per Ibiza con la sua compagna ed una coppia di amici -. Siamo giunti a Fiumicino alle 11 in quanto il nostro volo per Ibiza era programmato per le 14. Solo una volta arrivati al check-in abbiamo appreso dello strike degli uomini radar. Secondo quanto ci è stato riferito, il nostro volo è stato riprogrammato e noi dovremmo partire stasera alle 19".



Tra i viaggiatori, c'è poi chi si dice più fortunato. "Rispetto agli altri passeggeri - afferma Diego Abbenante, giovane studente romano - a me è andata bene. Il mio volo per Izmir, in Turchia, è infatti previsto in partenza alle 17.40: un'ora abbondante dopo la conclusione dello sciopero. Incrocio le dita e spero che non ci siano brutte sorprese".