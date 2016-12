Fiumicino, pericolo inquinamento: spiaggia invasa da schiuma

15:31 - Una coltre di schiuma bianca ha coperto un tratto di circa cinquanta metri di spiaggia a Fiumicino, sul litorale a nord di Roma. La notizia prima si è diffusa su Facebook e sui social network, poi è stata segnalata alla Capitaneria di Porto che ha fatto dei campionamenti che ora saranno analizzati dall'Arpa Lazio. La spiaggia interessata si trova a meta' strada tra le due foci del Tevere, cioè tra il Porto canale e Fiumara Grande, in particolare, ironia della sorte, sul lungomare della Salute.

La distesa di schiuma bianca è comparsa ieri, per effetto del mare in burrasca, invadendo lo spazio tra gli ombrelloni chiusi in una spiaggia vuota per il maltempo. Oggi si è già disciolta e non ce n'è più traccia. Probabilmente è stata provocata dai saponi disciolti nel Tevere "agitati" dal mare in burrasca: ma ad accertarlo sarà l'esito delle analisi dell'Arpa. Anche l'ultimo giudizio di Goletta Verde di Legambiente, su quel tratto di mare è negativo. Risulta tra i più inquinati del Lazio.