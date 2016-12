23:30 - Un aereo in partenza da Roma Fiumicino per Lamezia Terme con il volo Alitalia delle 20.40 ha urtato un mezzo di terra mentre compiva le manovre prima del decollo. Il velivolo ha riportato lievi danni ed i passeggeri, nessuno dei quali ha avuto conseguenze, sono stati fatti scendere, in attesa di riprendere il viaggio con un altro aereo.