00:07 - Per oltre quattro ore circa 130 passeggeri in partenza per Milano Linate sono rimasti bloccati a terra all'aeroporto di Fiumicino. All'origine del disservizio da parte della compagnia aerea EasyJet ci sarebbero problemi legati alla turnazione del personale navigante. Secondo quanto si è potuto apprendere i passeggeri, che ora sono stati trasferiti in un vicino albergo dell'aeroporto, dovrebbero ripartire lunedì mattina.