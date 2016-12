5 marzo 2014 Fiorello, condizioni restano stabili

Rimarrà altri 15 giorni in ospedale Il bollettino medico parla di "modesto edema cerebrale con cefalea"

Il fratello: "Rosario sta molto male e chiede della persona investita" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:05 - Le condizioni cliniche di Rosario Fiorello sono stazionarie, ma dovrà osservare altri 15 giorni di riposo assoluto al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo l'ultimo bollettino medico, il presentatore tv ha un "modesto edema cerebrale con cefalea" a causa dell'incidente in moto di lunedì. Lo showman ha bisogno di riposo "per sintomi di nausea e vomito". Martedì era stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di neurochirurgia.

Intanto il fratello dello showman, l'attore Beppe Fiorello, ha parlato del suo stato di salute: "Rosario sta male, sta molto male. Non si rende conto neanche del suo stato d'animo, perchè lo stato confusionale e il dolore sono molto importanti e non gli permettono neppure di valutare certe emozioni. Una riesce a valutarla: chiede continuamente e costantemente del signor Mario, vuole sapere come sta e spera che stia bene, forse meglio di come sta lui stesso". "Ovviamente siamo sempre in costante apprensione per il signor Mario e siamo in costante rapporto telefonico con i suoi familiari per sapere come sta. Siamo due famiglie coinvolte in un incidente molto grave e siamo in attesa di un miglioramento per entrambi che speriamo arrivi presto", ha spiegato ancora Beppe.



Il minore dei fratelli Fiorello non ha risparmiato comunque alcune critiche sul come la vicenda è stata trattata dall'opinione pubblica: "A Rosario ho filtrato tutto il cinismo nei suoi confronti, che serpeggia soprattutto sul web, e invece gli dico di tutto l'affetto che gli sta arrivando. E' serpeggiato molto cinismo come se fosse una sua abitudine uscire di casa e mettere sotto delle persone. E' stato un incidente stradale come ce ne sono molti, ma sembrerebbe diverso dagli altri perchè spesso ci si diverte a modificare le cose quando c'è' di mezzo una persona un po' più nota delle altre. A 54 anni Rosario ha 50 punti sulla patente e non ha mai fatto male a nessuno. E' stato un "semplice" incidente, però lui si chiama come si chiama ed è stato bersagliato. Ma si sa com'è: fa più rumore un albero che cade di cento che crescono", le parole dell'attore.