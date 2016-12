14:45 - Valter Lavitola, ex direttore dell'Avanti ed ex consulente di Finmeccanica, è stato rinviato a giudizio con l'ex direttore commerciale della holding, Paolo Pozzessere, per corruzione aggravata. Lo ha stabilito il gup di Roma. Si tratta di uno dei filoni dell'inchiesta napoletana sulla cosiddetta P4, arrivato nella capitale per competenza territoriale.