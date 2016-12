Fa autoerotismo sul volo Doha-Roma, hostess denuncia sudanese di 40 anni

13:57 - Affascinato dalla bellezza di una hostess della compagnia aerea Qatar Airways, un sudanese di 40 anni, ubriaco, non ha potuto fare a meno di praticare l'autoerotismo in aero, noncurante del fatto che vicino a lui ci fossero seduti altri passeggeri. L'uomo, ancora sotto gli evidenti effetti dell'alcool, appena sbarcato all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

La singolare vicenda è accaduta sul volo Doha-Roma "QR 111". A bordo dell'aereo, un Airbus A-330, c'erano circa 300 passeggeri, oltre ai membri dell'equipaggio della compagnia di bandiera del Qatar, uno degli emirati del Medio Oriente.



Il sudanese, prima di compiere l'autoerotismo, aveva più volte richiesto alla hostess alcuni bicchierini di superalcolici. L'uomo è stato più volte invitato a ricomporsi, ma inutilmente. Al suo arrivo a Roma è stato denunciato dalla hostess.