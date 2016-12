16:53 - "Non mi risultano al momento gravidanze da fecondazione eterologa". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a Sky Tg24. Lorenzin ha poi aggiunto: "Oggi si è tenuta l'ultima riunione con i tecnici per la stesura delle linee guida per garantire la fecondazione eterologa in piena sicurezza: le presenteremo il 28 luglio alla Camera" e "dopo ci sarà il decreto".