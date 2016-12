Esposito, folla alla camera ardente

16:23 - Grande afflusso di persone alla camera ardente di Ciro Esposito, che è stata allestita a Scampia, alla periferia di Napoli. Mentre il carro funebre con la bara è in viaggio dall'Istituto di medicina legale della Sapienza, in tanti sono già arrivati portando fasci di fiori per il tifoso napoletano, gravemente ferito negli scontri fuori dallo stadio di Roma, il 3 maggio, e morto mercoledì. Una bimba, con il papà, ha deposto una bandiera del Napoli Calcio.