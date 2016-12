21:36 - L'assemblea straordinaria dei soci della Nie, la casa editrice dell'Unità, ha proceduto alla nomina di un collegio di liquidatori per "massimizzare il valore degli asset societari". "Questa scelta non va intesa come la chiusura del giornale, ma il suo esatto contrario", ha precisato il socio di maggioranza, Matteo Fago. "E' un passaggio inevitabile e necessario per uscire da una crisi altrimenti irreversibile".