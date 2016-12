14:59 - Due operai della Kjklos sono morti in un impianto di compostaggio ad Aprilia, in provincia di Latina, per aver respirato esalazioni tossiche provenienti dall'autocisterna sulla quale lavoravano. L'allarme è stato lanciato intorno alle 9.45, ma i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che recuperare i cadaveri in un delle vasche dell'impianto.

Le vittime erano autotrasportatori dipendenti di una ditta esterna. I due avevano appena consegnato un carico nell'impianto e avrebbero accusato il malore mentre sversavano la sostanza dall'autocisterna. Dai sopralluoghi l'impianto risulterebbe sicuro e per questo per ora l'area di pericolo è stata circoscritta all'autocisterna.