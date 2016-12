16:02 - Sarebbero due i poliziotti che hanno sparato a Federico Leonelli, il killer di Oksana Martseniuk, la 38enne ucraina uccisa e decapitata in una villetta dell'Eur a Roma. E' quanto emergerebbe finora dalle indagini. Per chiarire con esattezza cosa è accaduto in quegli istanti, ricostruendo anche la traiettoria dei proiettili, si attendono gli esami balistici.