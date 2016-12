12:15 - Fino a tutti gli anni Sessanta il sito industriale chimico di Bussi, nel Pescarese, ha sversato "una tonnellata al giorno di veleni nel fiume Tirino". E' uno dei passaggi della requisitoria dei pm al processo in Corte d'Assise a Chieti sulla discarica della ex Montedison. Secondo le accuse, l'acqua contaminata sarebbe stata distribuita in un vasto territorio e persino a ospedali e scuole.