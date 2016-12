Di Sarno, Colle: avanti per grazia

18:40 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, spera nella rapidità delle procedure per la grazia a Vincenzo Di Sarno, detenuto a Poggioreale e malato di tumore. A tal fine auspica che le misure necessarie per sospendere la pena e per concedere la grazia siano prese "in tempi commisurati alla gravità delle condizioni di salute". Immediato il grazie di Maria Cacace, mamma di Vincenzo, che aggiunge: "Spero solo non sia troppo tardi".