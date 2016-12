16:28 - Il procuratore generale Aurelio Galasso ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Cassazione di confermare la condanna di Marcello Dell'Utri a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il pg merita quindi conferma il verdetto pronunciato dalla Corte d'Appello di Palermo il 25 marzo 2013 nei confronti dell'ex senatore.