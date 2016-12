Delitto Roma, sequestro finito male

12:26 - Non è stata un'esecuzione, ma un tentativo di sequestro finito male. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che stanno lavorando sull'omicidio di Silvio Fanella, avvenuto giovedì in un appartamento nella zona della Camilluccia. Ad avvalorare questa tesi il ritrovamento, nell'abitazione del "cassiere" di Mokbel, di una sacca contenente fascette e cerotti: tutti strumenti di norma utilizzati per effettuare un rapimento.