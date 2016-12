20:44 - Gli investigatori indagano per fare luce sul movente dell'omicidio della domestica decapitata in una villa del quartiere Eur di Roma. Per ora è escluso che tra Federico Leonelli e Oksana Martseniuk ci fosse una relazione. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti c'è anche quella che la 38enne avesse cercato di sottrarsi a un tentativo di violenza sessuale da parte del 35enne.