Da papa Bergoglio gli auguri pasquali e 50 euro ai clochard di Roma

21:27 - Mentre venerdì sera era in corso la Via Crucis al Colosseo con papa Francesco, nelle stazioni ferroviarie di Roma i clochard hanno ricevuto la visita dell'elemosiniere monsignor Konrad Krajewski. A nome del Pontefice ha portato loro un biglietto d'auguri e delle banconote, dai 40 ai 50 euro.

Krajewski ha utilizzato i soldi in deposito nella cassa dell'elemosineria pontificia per consegnare ai barboni nelle stazioni il denaro contante che aveva a disposizione. Lo riferisce il sito Vatican Insider. Sono state confezionate più di cento buste, al cui interno si trovavano dai 40 ai 50 euro. Grandi le scene di sorpresa e di gioia dei barboni quando oltre al foglio con gli auguri papali hanno trovato anche il piccolo aiuto economico. Lo scorso Natale gli auguri del Papa ai barboni era stato accompagnato da biglietti della metro e carte telefoniche. Per Pasqua è arrivato invece un piccolo aiuto in denaro portato dall'elemosiniere.



Dono anche alle suore di Madre Teresa - Sabato mattina, riferisce la Radio Vaticana, lo stesso dono è stato portato alle circa 30 donne ospiti in questi giorni della Casa Dono di Maria, in Vaticano, gestita dalle Missionarie della Carità, le suore di Madre Teresa di Calcutta. In questo modo, è stata praticamente svuotata la cassa della elemosineria apostolica.



"Andate a cercare i poveri" - Mons. Krajewski ha ricordato che il Papa lo ha invitato ad andare a cercare i poveri, a non stare dietro la scrivania, anzi a venderla per vincere la tentazione di rimanere in ufficio. L'iniziativa - afferma - è stata presa dopo aver ascoltato la predica di padre Raniero Cantalamessa alla Celebrazione della Passione, in cui il padre cappuccino ha denunciato l'idolatria del denaro.



L'elemosiniere ha raccontato la gioia dei senza fissa dimora nel ricevere l'inatteso regalo del Papa. Alcuni di loro stavano già preparando i cartoni, come letto di fortuna per la notte, e si sono messi a ballare per la felicità ringraziando la Provvidenza divina. Mons. Krajewski, ex cerimoniere pontificio, aveva preparato negli ultimi 14 anni la Via Crucis al Colosseo: "Quest'anno - ha detto - ho fatto la Via Crucis con i barboni".