Da Black Bloc a K-way Blu, ecco come cambia il look dei manifestanti

12:28 - Piazza Barberini, scontri e manifestazioni non pacifiche, ecco che spuntano in circa 200 che dallo zaino estraggono un k-way celeste per poi indossarlo. Un cappuccio, un fazzoletto per coprire il volto ed ecco la nuova mise per non farsi riconoscere. Nelle immagini girate dalla polizia mentre cercano di sfondare si vedono benissimo i partecipanti a questo vestimento. Le domande sorgono spontanee: chi sono i contestatori che hanno indossato quegli impermeabili? Un segno di distinzione dai tradizionali black bloc? Se lo domanda la polizia di Stato che in queste ore sta analizzando i filmati per individuare la regia dei disordini che per alcune ore hanno messo a ferro e fuoco le strade della capitale. Qualche informazione ma nessun dato certo: vengono dal nord est, dai centri sociali di Rivolta, Mestre, Morion, Venezia, Bocciodromo, Vicenza, Pedro, Padova, tanto che qualcuno li chiama "i padovani".... Erano equipaggiati con radio scanner per ascoltare le comunicazioni della polizia. Erano mescolati in mezzo alla gente, nel serpentone del corteo.