24 febbraio 2014 Crollo Ventotene, tutti condannati

Il 20 aprile del 2010, durante una gita scolastica, due ragazze persero la vita in seguito al crollo di un costone roccioso. Per il giudice si è trattato di omicidio colposo

18:53 - Sono stati tutti condannati per omicidio colposo i quattro imputati del processo per il crollo del costone sull'isola di Ventotene dell'aprile del 2010, in cui persero la vita due giovani studentesse romane, Sara Panuccio e Francesca Colonnello. Tra i condannati anche il sindaco Giuseppe Assenso, al quale il giudice del tribunale di Terracina, Carla Menichetti, ha inflitto una pena di due anni e quattro mesi.

Stessa pena del sindaco anche per il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Pasquale Romano. Condannati a un anno e 10 mesi, invece, l'ex sindaco Vito Biondo e l'ingegnere del genio civile di Latina Luciano Pizzuti. Alla lettura della sentenza hanno assistito anche i familiari delle due ragazze.



Le richieste del pm - Il pubblico ministero Nunzia D'Elia aveva chiesto la condanna a due anni e tre mesi per Assenso, Romano e Pizzuti, mentre per l'ex sindaco di Ventotene era stata chiesta l'assoluzione.



Padre vittima: "Sentenza rende giustizia" - "Questa sentenza rende giustizia all'Italia: in questo Paese per le persone morte a causa di frane non è mai stato condannato nessun amministratore, è la prima volta. Non si parli più di fatalità". Così Bruno Panuccio, papà di Sara, una delle due ragazze rimaste uccise nel crollo del costone di Ventotene.



Il sindaco: "Ho la coscienza a posto, non mi dimetto" - "Io ho la coscienza a posto. Non mi aspettavo questo. Ma è stato un processo mediatico". Sono le parole del sindaco di Ventotene, Giuseppe Assenso, dopo la sentenza che lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi. "La morte delle due ragazze ha colpito anche me e sconvolto tutta la comunità dell'isola. Se mi fossi sentito responsabile mi sarei dimesso subito, ma non l'ho fatto e non lo faccio ora", ha aggiunto.