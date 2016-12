17 maggio 2014 Corteo Roma, in piazza per i beni comuni e contro le privatizzazioni: "Renzi vattene" Gli organizzatori: "Siamo in 50mila". La manifestazione a poco più di un mese dal corteo finito tra scontri e polemiche per la ragazza calpestata da un agente Tweet google 0 Invia ad un amico

19:18 - "Renzi vattene": è questo lo slogan del corteo svoltosi nel centro di Roma, organizzato dai movimenti e sindacati di base contro il governo e le politiche dell'Unione europea. Secondo gli organizzatori, hanno partecipato in 50mila. "Per i beni comuni, contro le privatizzazioni", si legge sullo striscione che ha aperto la manifestazione, alla quale hanno preso parte anche studenti universitari, Cobas, movimenti per la casa e per l'acqua pubblica.

A poco più di un mese dal corteo finito tra scontri e polemiche per la ragazza calpestata da un agente di polizia, Roma ha così ospitato la prima manifestazione "lontana" dai ministeri, così come voluto dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Ingenti le misure di sicurezza disposte dalla Questura.