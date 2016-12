22:14 - Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha elogiato le forze dell'ordine impegnate a Roma, esprimendo "la più ferma condanna per gli episodi di violenza verificatesi". Alfano si è congratulato "per l'eccellente lavoro svolto da uomini e donne impegnati per assicurare lo svolgimento della manifestazione". Nella Capitale si è svolta una vera e propria battaglia in centro con gli antagonisti con decine di feriti e fermati.