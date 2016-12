10:11 - E' stato individuato il 44enne scomparso da giovedì mattina sui monti di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. L'uomo, come riferisce il Soccorso Alpino, ha telefonato ai parenti dicendo di aver passato la notte in un rifugio dopo essersi perso e di non aver trovato una zona con una copertura telefonica. Le squadre dei soccorritori lo stanno raggiungendo.