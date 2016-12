Cerimonia pallio per 24 arcivescovi

09:42 - Sono 24 gli arcivescovi metropoliti che riceveranno il pallio dalle mani del Papa, durante la messa in occasione della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Durante la liturgia il Pontefice imporrà il "pallio", una stola bianca, in segno della particolare giurisdizione dei presuli in comunione con la Santa Sede. Due gli italiani: l'arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, e quello di Vercelli, mons. Marco Arnolfo