13:20 - La Procura di Roma ha presentato appello contro la sentenza di assoluzione dell'ex ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, e dell'imprenditore Diego Anemone. Si tratta della vicenda della compravendita di un appartamento in via del Fagutale, a pochi passi dal Colosseo. Il giudice, il 27 gennaio, ha assolto Scajola dall'accusa di finanziamento illecito mentre ha prosciolto Anemone per prescrizione del reato.