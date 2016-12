10:04 - Diverse le feste in tutta Italia per dare il benvenuto al 2014: Torino, Napoli, Milano, Bari, Palermo. Decine di migliaia di persone in Piazza San Marco, a Venezia, hanno salutato l'arrivo del nuovo anno: tutti i partecipanti hanno indossato abiti bianchi o una maschera bianca sul volto. Folla oceanica anche al Concertone gratuito di Capodanno al Circo Massimo, a Roma. In 600mila hanno preso parte alle iniziative del Comune.

A Venezia effetti speciali luminosi hanno creato in Piazza una grande stella polare, mentre dal palco la musica ha accompagnato turisti e veneziani fino al momento fatidico della mezzanotte del tradizionale bacio augurale. Fuochi pirotecnici hanno poi illuminato il bacino di San Marco. Poco prima, sono stati lanciati in aria dei palloncini bianchi.



Centinaia di migliaia di persone hanno assistito al Concertone a Roma, dove si sono esibiti tra gli altri Nicolò Fabi, Daniele Silvestri, Malika Ayane e Nina Zilli. Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha partecipato al conto alla rovescia fino alla mezzanotte al Circo Massimo, dopo aver assistito alle iniziative lungo i Fori Imperiali e aver visitato la centrale operativa della polizia municipale.



Il primo nato nel 2014 è Mattia - Il primo nato del 2014, a mezzanotte in punto, è stato il piccolo Mattia, all'ospedale S.Pietro di Roma. Ne ha dato notizia lo stesso nosocomio. Figlio di italiani, il bimbo è nato con parto naturale dalla mamma Cecilia, felicissima per l'insolito Capodanno.