Canonizzazione,scoperti a Roma b&b abusivi e gadget falsi di Wojtyla e Roncalli

10:04 - Vasta operazione della guardia di finanza di Roma in vista della cerimonia di canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. "Smascherati" numerosi bed & breakfast abusivi e con irregolarità fiscali o igienico-sanitarie. Sequestrati oltre 700mila souvenir contraffatti con le effigi di Papa Wojtyła e Papa Roncalli.

La merce, pronta per essere venduta ai tanti fedeli in arrivo nella Capitale, avrebbe fruttato oltre 3 milioni e mezzo di euro. Denunciati due commercianti cinesi.



Scoperte 1.500 confezioni di "Misericordina" contraffatta - Le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto, a ridosso della Santa Sede, due officine di produzione di "Misericordina" contraffatta (un rosario inserito in una confezione simile a quella delle medicine e definita da Papa Francesco "medicina del cuore"), con 1.500 confezioni già pronte e destinate alla vendita ai tanti pellegrini che stanno ora affluendo in Piazza San Pietro. I due produttori sono stati denunciati per contraffazione.



Dall'inizio dell'anno sono già quasi sette milioni i pezzi contraffatti sequestrati, mentre le persone denunciate ammontano a quasi 390 e quelle arrestate a 25.