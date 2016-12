22:12 - Un tifoso del Frosinone è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto dalla tribuna dopo una lite, come ricostruito dalla polizia, tra supporter locali. L'uomo, 45 anni, ha sbattuto la testa ed è finito in coma. Dopo le prime cure, è stato trasferito in ospedale. La sfida per la B tra Frosinone e Lecce si è conclusa senza particolari turbative per la sicurezza pubblica.