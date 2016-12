00:42 - Un ultrà della Roma è stato interrogato in relazione al ferimento di tre tifosi del Napoli. Non è chiaro quale sia stato il suo ruolo nella vicenda. E' attualmente ricoverato al Gemelli con una gamba rotta. L'uomo fu coinvolto in una vicenda giudiziaria sulla sospensione del derby Lazio-Roma del 21 marzo 2004. La partita venne fermata per le voci, infondate, della morte di un bambino investito dalla polizia.