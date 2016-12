12:38 - "Il calcio è vittima di situazioni che vanno oltre: gli ultrà utilizzano gli stadi per manifestazioni di potere". Per Giancarlo Abete, presidente Figc, è il giorno dell'ira e della riflessione. "E' un dato di fatto: in alcuni stadi gli ultrà hanno un ruolo inaccettabile", dice all'indomani delle violenza di Roma. "Riflettiamo sulla'idea di dare ai club il potere di vietare a vita lo stadio a certi tifosi", ha aggiunto.