C.Conti: corruzione non stimabile

10:20 - "E' impossibile stimare la ricaduta della corruzione sull'economia, qualsiasi stima è velleitaria". Non ha dubbi il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, che smentisce così il dato attribuito alla magistratura contabile. "La corruzione - spiega - va combattuta, ma è impossibile pensare di stimarla. La Corte dei Conti non ha mai detto che il fenomeno costa 60 miliardi. E mi dà fastidio che l'Italia venga etichettata come Paese corrotto".