Bus distrutto da incendio sulla A24

23:06 - Un bus con circa settanta passeggeri a bordo diretti a Subiaco, nella Valle Aniene, in provincia di Roma, è andato in fiamme sulla A24 Roma-L'Aquila all'altezza di Castelmadama. In pochi minuti l'incendio ha completamente distrutto il mezzo. L'autista è riuscito a fermarsi e ad aprire le porte consentendo ai passeggeri di scendere e mettersi in salvo. Non ci sono stati feriti. L'autostrada è rimasta chiusa per oltre un'ora.