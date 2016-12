19:26 - I familiari di Chiara Insidioso Monda, la 19enne in coma per le botte datele dal fidanzato geloso, chiedono la massima pena per l'uomo: "E' stato una belva. Non si può ridurre una persona così: bisogna dargli l'ergastolo", dichiarano all'ingresso dell'Ospedale San Camillo di Roma, dove la giovane è ricoverata. Maurizio Falcioni, un muratore romano di 35 anni, è agli arresti per tentato omicidio e lesioni gravissime.