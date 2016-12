18:28 - A diciotto mesi è rimasta ustionata alle labbra con la soda caustica. E' successo, per cause ancora ignote, nella sua abitazione a Veroli, in Ciociaria. La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 di Frosinone e trasportata all'ospedale Spaziani del capoluogo, dove i medici l'hanno sottoposta alle prime cure.