Bilancio della guardia di finanza:sprechi e truffe ci costano 5 miliardi

07:56 - Gli sprechi nella pubblica amministrazione e le truffe ai finanziamenti nazionali e comunitari fanno bruciare ogni anno 5 miliardi di euro: a dirlo è la guardia di finanza nel bilancio dell'attività del 2013, secondo cui ogni giorno in Italia vengono commessi 12 reati contro la Pubblica amministrazione. Le fiamme gialle hanno segnalato oltre 19mila persone, compresi 3.435 finti poveri e 389 falsi invalidi.

Tra indagini di propria iniziativa o su mandato della magistratura e della Corte dei Conti, i finanzieri hanno eseguito oltre 25mila interventi per arginare gli sprechi e bloccare le frodi, concentrandosi in particolare sui reati specifici di amministratori, funzionari e impiegati pubblici: corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, reati per i quali sono stati denunciati 4.300 casi nel 2013.



Durante le indagini sono emersi danni erariali e sprechi per 3,5 miliardi, un terzo dei quali riferibili al solo settore della sanità pubblica, e truffe ai finanziamenti pubblici nazionali ed europei, attraverso indebite percezioni o richieste, per 1,4 miliardi. A carico dei responsabili sono stati disposti sequestri di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per 309 milioni.



Le truffe al Servizio sanitario nazionale hanno invece provocato un danno di 23 milioni e la denuncia di 1.173 soggetti. Infine, sono stati segnalati 1.704 tra dipendenti pubblici e committenti per casi di incompatibilità e doppio lavoro, con conseguente contestazione di sanzioni amministrative per oltre 21 milioni di euro.



Altri 82 milioni di euro di danni allo Stato sono infine stati procurati dai 389 falsi invalidi assieme ai 4.210 casi di truffe nel lavoro agricolo e ai 445 casi di frodi agli assegni sociali.