Bidella minaccia e sequestra un'intera classe elementare a Roma

12:29 - Paura in una scuola elementare a Roma, dove una bidella è stata fermata dalla polizia dopo aver sequestrato e minacciato, con un paio di forbici in mano, un'intera classe insieme alla maestra. Un bimbo però è riuscito a scappare e a dare l'allarme. La donna, una romana di 36 anni, ha cercato di barricarsi all'interno dell'aula con i bambini ma, dopo l'intervento degli agenti, è stata portata in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.

Testimoni: gridava frasi senza senso - "Gridava frasi senza senso". Questo quanto raccontato da alcuni testimoni. Il bimbo che ha dato l'allarme è riuscito ad uscire dall'aula dopo che la maestra era riuscita a distrarre la donna che era molto agitata. La volante è arrivata sul posto ed è riuscita a fermare e disarmare la donna ancora nell'aula con gli alunni e la maestra. All'uscita dalla scuola, i genitori dei bambini hanno poi inveito contro la 36enne, portata fuori dagli agenti e poi ricoverata in ospedale dove le è stato fatto anche un test tossicologico.



Precaria al primo giorno di lavoro - La donna era al suo primo giorno di lavoro ed era una precaria che stava sostituendo una collega. La polizia sta ora valutando la posizione della donna, che potrebbe essere denunciata per sequestro di persona aggravato da minaccia con arma da taglio.