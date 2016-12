17:29 - Il cardinale Tarcisio Bertone smentisce la notizia diffusa dal tabloid tedesco Bild di un'indagine nei suoi confronti per appropriazione indebita. "Non c'è alcuna rilevanza penale. Non c'è nessun problema riguardo a questa operazione, effettuata con tutta regolarità e approvata dagli organi preposti", ha spiegato l'alto prelato. "Non capisco questi attacchi - ha poi aggiunto - . Io sono in sintonia con il Papa".