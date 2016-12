Baby squillo, chiesti 16 anni per l'uomo che gestiva il giro ai Parioli

18:29 - La Procura di Roma ha chiesto una condanna di 16 anni e mezzo per Mirko Ieni, ritenuto il promotore del giro di prostituzione che ha coinvolto due ragazzine a Roma. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha chiesto anche la condanna a sei anni per la madre di una delle minorenni e otto mesi per uno dei clienti, Gianluca Sammarone. La madre della ragazzina è accusata di sfruttamento della prostituzione. Sentenza il primo di luglio.

Il processo ai primi otto imputati per il giro di prostituzione minorile che ha coinvolto due ragazzine a Roma si svolge col rito abbreviato. Questo rito, alternativo a quello ordinario, consente, in caso di condanna, di beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Oltre a Ieni, alla madre della ragazzina e a Sammarone alla sbarra ci sono anche Nunzio Pizzacalla, ritenuto anche lui promotore del giro, i clienti Michael De Quattro, Riccardo Sbarra, Marco Galluzzo, Francesco Ferraro.