Asilo Rignano, confermate in Appello le cinque assoluzioni

19:02 - Sono state confermate anche in Appello le assoluzioni delle cinque persone, tre maestre, una bidella ed un autore tv, imputate per la vicenda dei presunti abusi sessuali denunciati dai genitori dei bambini della scuola materna "Olga Rovere" di Rignano Flaminio. Lo ha deciso la III Corte d'Appello di Roma. La sentenza è stata emessa dopo tre ore di camera di consiglio.

Assolte le maestre Marisa Pucci, Silvana Magalotti e Patrizia Del Meglio, l'autore tv (e marito della Del Meglio) Gianfranco Scancarello e la bidella Cristina Lunerti. Il processo era nato per le accuse, contestate a vario titolo e secondo le singole posizioni, di violenza sessuale di gruppo, maltrattamenti, corruzione di minore, sequestro di persona, atti osceni, sottrazione di persona incapace, turpiloquio e atti contrari alla pubblica decenza.



Il 28 maggio del 2012 i cinque imputati furono assolti dal tribunale di Tivoli con la formula "perché il fatto non sussiste"; sentenza e motivazioni oggi confermate anche in sede di giudizio d'appello. Tra 90 giorni, il deposito delle motivazioni.



I genitori: "Ci aspettiamo una spiegazione" -"Ci aspettiamo una spiegazione convincente. L'unica cosa che mi preoccupa è mia figlia. Il resto non conta nulla". Così una delle mamme dei bambini della scuola materna "Olga Rovere" di Rignano Flaminio, ha commentato della decisione della Corte d'appello di Roma di confermare le assoluzioni degli imputati per i presunti abusi sui bambini della scuola.