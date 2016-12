Alfano:"Stato non tratta con curve"

09:48 - Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, torna sui fatti di sabato sera all'Olimpico, per affermare che "lo Stato c'è, è forte e non fa trattative con le curve". "La partita - ha detto in una intervista a Rtl - è iniziata perché l'ordine pubblico era garantito dentro e fuori lo stadio". La cosa che più lo ha indignato è stata la maglietta "Speziale libero" indossata dal capo ultrà. "Inaccettabile che l'onore dei poliziotti venga messo in discussione".