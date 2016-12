17:37 - "Pensiamo anche al Daspo a vita". Lo ha detto Angelino Alfano commentando gli incidenti per la finale di Coppa Italia, fuori dallo stadio Olimpico a Roma. Il ministro dell'Interno ha annunciato "un giro di vite durissimo, il calcio non può essere guastato dalle belve". "Ho sentito la signora Raciti, le ho detto che siamo dalla sua parte, dalla parte delle divise e che andrò a trovarla in Sicilia", ha aggiunto.