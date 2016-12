27 agosto 2014 Agguato in periferia Roma, un morto La vittima in auto è stata affiancata da due killer in sella a una moto. E' stato colpito da tre proiettili alla testa. L'agguato in via Gasperina, in zona Anagnina Tweet google 0 Invia ad un amico

09:58 - Agguato in strada alla periferia di Roma. Un 40enne incensurato, Pietro Pace, che viaggiava a bordo di un'auto, una Volkswagen Golf nera, è stato ucciso con tre colpi di pistola alla testa. A sparare sono stati due uomini da una moto, vestiti di neri. I killer hanno esploso diversi colpi. E' accaduto in via Gasperina, in zona Anagnina. E' caccia ai sicari.

L'omicidio è avvenuto in una strada dove affacciano diversi palazzi, a poche centinaia di metri dall'Ikea. A dare l'allarme un residente. L'uomo, residente in zona, è stato trovato accasciato all'interno della macchina, ferma sul ciglio della strada con i fari ancora accesi. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Roma, la polizia scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile. Dalle modalità dell'esecuzione l'ipotesi più accreditata sembra essere quella di un regolamento di conti maturata in ambienti legati alla criminalità organizzata.



Caccia ai sicari - Intanto è scattata la caccia ai due killer, vestiti di scuro e con il volto coperto da caschi. Gli investigatori stanno raccogliendo varie testimonianze per far luce sull'accaduto. Qualcuno avrebbe visto i due sulla moto dire qualcosa alla vittima che, dopo aver tentato di scappare in auto, sarebbe stata raggiunta dai colpi. Ancora da accertare se abbia sparato un'unica pistola o due. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare anche dalle immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona che potrebbero aver ripreso gli assassini durante la fuga.